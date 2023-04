Insuffisance cardiaque: le CHU Ambroise Paré organise une journée de dépistage à Mons

Cette initiative vise à informer et sensibiliser la population sur l’insuffisance cardiaque qui constitue la principale cause d’hospitalisation chez les personnes âgées de plus de 65 ans en Belgique. Aujourd’hui, près de 230.000 Belges en sont victimes, soit 2 à 3 % de la population…

« Le dépistage de l’insuffisance cardiaque implique généralement des examens médicaux tels qu’une échocardiographie, un électrocardiogramme (ECG) et une prise de sang. Ces tests peuvent aider à identifier les signes précoces de l’insuffisance cardiaque et à commencer le traitement plus tôt, ce qui peut améliorer le pronostic de la maladie. Les personnes à risque élevé d’insuffisance cardiaque, telles que les personnes atteintes de diabète, d’hypertension artérielle ou d’une maladie coronarienne, devraient être régulièrement dépistées pour cette maladie », explique le Pr Christophe Janssen, chef de service de cardiologie et coordinateur de la Clinique de l’insuffisance cardiaque.