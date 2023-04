Iriscare lance son portail statistiques sur l’offre des maisons de repos à Bruxelles

En savoir plus sur l'offre des maisons de repos bruxelloises ? C'est maintenant possible grâce au nouveau portail statistiques lancé par Iriscare sur son site. Les chiffres présentés sur le portail permettent de mieux comprendre la réalité de l'offre des maisons de repos à Bruxelles et de suivre l'évolution de leur taux d'occupation.

Les utilisateurs peuvent désormais avoir accès à un tableau de bord leur présentant l'offre géographique actuelle du nombre de lits/places reconnus dans le secteur des maisons de repos. Ces données sont présentées par établissement et il est possible de faire une distinction entre les différents types de lits ou de places : maison de repos (MRPA), maison de repos et de soins (MRS) et centre de soins de jour (CSJ).