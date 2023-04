Unenouvelle vie pour des vélos, direction le CPAS

« Cette année, ça marche bien », confirme Davy Delannoy, responsable du parc à conteneurs andennais. Lui, a toujours connu cette action depuis qu’il a commencé à travailler pour le BEP, il y a 15 ans. Et il ajoute : « Avant, ça fonctionnait un peu moins sur le site d’Andenne. » Il faut donc croire que les habitants de la Cité des Ours sont désormais bien conscientisés à la gestion et à la limitation des déchets, ainsi qu’à l’idée de prolonger la vie de leur vélo pour qu’il fasse les beaux jours d’un autre amateur de cyclisme.

« Transmettre plutôt que jeter » voilà le slogan qui barre les affiches de la collecte de vélos organisée par le BEP. Et ce samedi, les Andennais ont été nombreux à se déplacer au recyparc de la Chaussée d’Anton pour répondre à l’appel de la Province et y déposer leurs deux-roues usagés.

Dans le courant de l’après-midi, on comptait déjà une trentaine de vélos apportés par leurs anciens propriétaires. Les gens se sont déplacés en masse le matin, profitant d’un rayon de soleil avant les giboulées. On peut donc parler de récolte réussie cette année à Andenne et c’est le CPAS de la Ville qui va en bénéficier. Les vélos rassemblés, qu’ils soient pour adulte ou pour enfant, de route ou VTT, sont tous ou presque en état de marche. Ils passeront par la case revalidation en atelier pour ensuite être distribués à ceux qui en ont besoin. Les engins un peu plus cabossés par leurs années de bons et loyaux services sur nos routes et chemins permettront la récupération de pièces pour en réparer d’autres.

Et Davy Delannoy de rappeler qu’en octobre c’est une collecte de jouets pour les plus défavorisés que le BEP organise. A bon entendeur…