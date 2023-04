La discothèque du Fuse pourrait se délocaliser à la gare du Midi

Ces 22 et 23 avril, le Fuse emmenait ses platines non loin de chez lui le temps d’un week-end. La célèbre boîte de nuit a pris ses quartiers dans la salle des Quadrilatères, à la gare du Midi.

Cet endroit d’exception fait donc de l’œil au Fuse. Et le timing pourrait concorder à la perfection… En effet, la mythique salle des Quadrilatères cherche actuellement un nouvel exploitant.

Des discussions s’opèrent actuellement entre la boîte de nuit, la commune de Saint-Gilles, la SNCB et la Région. « Dans leur programme, ils ont même quelque chose de très intéressant pour le quartier avec non seulement des activités de jour – terrasse et Horeca – mais aussi des projets sociétaux intéressants, y compris en lien avec des projets qui avaient été émis de skatepark. », souligne Jean Spinette, le bourgmestre de Saint-Gilles à nos confrères.