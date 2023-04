Que signifie MiCA pour l'industrie mondiale des cryptos ?

« Le vote de cette semaine dans l'UE pour introduire le règlement Markets in Crypto-assets (MiCA) a marqué un tournant dans le développement de l'industrie émergente des cryptos et du Web3. Le paysage réglementaire s'est amélioré et c'est une bonne nouvelle pour le secteur et les utilisateurs. Le règlement MiCA clarifie la réglementation de l'un des plus grands marchés du monde et fait de l'UE un endroit attrayant pour innover pour les entreprises du Web3.

Certains régulateurs ont tenté d'appliquer les règles financières existantes aux cryptos. Le MiCA prévoit un cadre réglementaire sur mesure pour les crypto-actifs. En d'autres termes, les crypto-actifs sont reconnus comme nouvelle classe d'actifs. C'est la bonne approche pour atteindre les objectifs politiques, tels que la protection des consommateurs et la garantie d'un fonctionnement efficace et équitable du marché. Dans le même temps, les avantages de l'innovation de la blockchain sont exploités. Des avantages tels qu'un meilleur accès financier pour tous, des paiements plus rapides et moins chers et la création d'emplois.