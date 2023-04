Un couple hospitalisé après un incendie d’appartement à Woluwe-Saint-Lambert: une couverture chauffante en cause

«Les habitants s’étaient mis en sécurité sur le balcon de leurs voisins», a indiqué le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. «Nous les avons évacués, ainsi que les résidents des deux appartements adjacents. L’opération a concerné 7 personnes au total. Les habitants de l’appartement touché ont été légèrement affectés par la fumée et ont dès lors été transportés à l’hôpital.»

La bouche d’incendie utilisable la plus proche se trouvant à une distance considérable, les pompiers ont dû poser des mètres de tuyaux d’incendie pour combattre le feu. Une fois les tuyaux en place, les flammes ont rapidement été éteintes. L’appartement touché a été gravement endommagé et est inhabitable à l’heure actuelle.

La cause de l’incendie

Les pompiers donnent certains conseils pour utiliser une couverture chauffante en toute sécurité. «Ne pliez pas la couverture mais enroulez-la. La plier peut endommager les fils électriques et créer des courts-circuits. Débranchez également la couverture lorsqu’elle n’est pas utilisée. Cela diminue les risques de surchauffe et d’incendie. Remplacez en outre la couverture lorsqu’elle commence à s’user, car les fils électriques peuvent se rompre avec le temps, et placez des détecteurs de fumée dans chaque pièce.»