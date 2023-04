Des panneaux placés à Gesves et Ohey pour sensibiliser sur le Contrat captage et la qualité de notre ressource en eau

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le projet Contrat captage est une collaboration entre la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau), à son initiative, et PROTECT’eau, qui le relaie sur le terrain. Il s’agit d’une action qui unit les agriculteurs et les organismes scientifiques et environnementaux, afin de préserver ou améliorer la qualité de notre ressource en eau.