«Je te promets»: y aura-t-il une saison 4?

Trois saisons et puis s’en va pour « Je te promets », qui n’aura pas convaincu les téléspectateurs. Adaptée de l’immense succès américain « This is us », la série emmenée par Camille Lou, Marilou Berry ou encore Guillaume Labbé tire sa révérence à l’issue de 34 épisodes dont les audiences n’ont jamais décollé. « Le moment est venu de leur dire au revoir », tease la bande-annonce du bouquet final, diffusé ce 24 avril dès 21h10 sur TF1.

Les fans peuvent toutefois s’estimer heureux, car cette troisième salve a bien failli ne jamais voir le jour. C’est à la condition de réduire le nombre d’épisode à 8 (contre 12 pour les saisons précédentes) que ce volet a pu être diffusé non plus en six mais en quatre soirées. « Cela permet un schéma de narration et de diffusion plus classique et plus adapté à nos standards », défendait au Parisien Anne Viau, directrice artistique de la fiction du groupe TF1. « La tendance globale à l’international est de limiter le nombre d’épisodes car les téléspectateurs ont pléthore de propositions. »