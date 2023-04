Un salon de l’orientation à l’emploi et de la formation organisé à Ganshoren: «Important de bien informer les jeunes»

Cette première édition a pour vocation principale d’aller à la rencontre des jeunes et de leurs parents dans un lieu qu’ils fréquentent régulièrement. Ici dans les installations d’un club de sport. « Pour bien s’orienter, choisir ses études, un métier, il est indispensable d’être bien informé », expliquait le communiqué organisateur, parmi lequel on retrouve Michaël Vossaert, le président du FC Ganshoren. Pour y voir plus clair, et obtenir l’aide, des professionnels vont se rendre à la rencontre des jeunes et de leurs parents dans leur environnement et ce en partenariat avec le service emploi de la commune de Ganshoren.

Avec la participation de la cité des métiers et d’Educasport, ce premier salon permettra de faire découvrir les métiers à forte demande y compris dans le milieu sportif et les métiers à pénurie.

En résumé, cette initiative qui se déroulera ce mercredi après-midi offrira un aperçu complet du monde de la formation et de l’emploi, avec un focus particulier sur les métiers en forte demande et en pénurie, les stages en entreprise et enfin les métiers liés aux sports.

Le fait d’organiser un salon de l’emploi dans un centre sportif peut d’ailleurs présenter plusieurs avantages, en particulier lorsqu’il s’agit de cibler les jeunes. Les centres sportifs disposent souvent d’un grand espace, ce qui en fait un lieu idéal pour un salon de l’emploi. Il y a suffisamment de place pour accueillir de nombreux employeurs et demandeurs d’emploi sans qu’il y ait trop de monde. Les complexes sportifs sont généralement situés dans des zones centrales bien desservies par les transports, ce qui les rend facilement accessibles. Et surtout, les jeunes se sentiront sans doute plus à l’aise dans ce type d’environnement. « Cela peut contribuer à réduire leur anxiété et les rendre plus réceptifs au salon de l’emploi. »