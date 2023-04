Un cycliste allemand touché par une voiture et plusieurs incidents la veille de Liège-Bastogne-Liège

Des milliers de cyclotouristes ont parcouru les routes des provinces de Liège et du Luxembourg ce samedi, dans le cadre de la randonnée cyclotouriste Liège-Bastogne-Liège. Mais un jour avant la « vraie course » des pros, plusieurs incidents ont été relevés. Avec en point d’orgue un tragique accident mortel. Alors qu’il traversait le village de Grand-Halleux dans la commune de Vielsalm, un cycliste français d’une cinquantaine d’années est entré en collision avec une voiture. Il est décédé durant la nuit à l’hôpital.

« On a constaté, même si ce n’était pas une habitude de tous, que quelques “comiques” se prenaient pour des pros et ne respectaient pas du tout le code de la route », déplore la police. À Lierneux, Stavelot ou Trois-Ponts par exemple, on a relevé des situations dangereuses dues au non-respect de signaux de circulation, des règles de priorités…