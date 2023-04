157 véhicules contrôlés ce week-end sur la zone Hesbaye-Ouest: voici tous les résultats!

Ce week-end, dans le cadre du plan zonal de sécurité, la zone de police a organisé des contrôles routiers sur l’ensemble des communes de la zone. Plusieurs retraits de permis La nuit de vendredi à samedi, les automobilistes ont été contrôlés sur les communes de Lincent, Hannut et Wasseiges. Au total, 50 véhicules ont été contrôlés: 6 conducteurs ont été verbalisés pour conduite sous influence de l’alcool, 2 pour un taux compris entre 0,22 et 0,35 mg/l d’air alvéolaire expiré avec une retenue du permis de conduire de 3 heures et 4 pour un taux supérieur à 0,35 mg/l avec retenue du permis pour une durée de 6 heures.

La nuit de samedi a dimanche, les contrôles ont été effectués sur les communes de Braives, Burdinne et Héron et ce en collaboration avec le service contrôle des taxes de la région wallonne. Au total, 107 véhicules ont été contrôlés. En matière de conduite sous influence de l’alcool, 6 conducteurs se sont vus imposer une retenue de permis de 3 heures, 1 une retenue de 6 heures tandis qu’un 8 ème s’est vu infliger un retrait de permis de conduire pour 15 jours pour un taux supérieur à 0.65 mg/l d’air alvéolaire expiré – soit un taux supérieur à 3 fois la limite légale. En matière de conduite sous influence de drogues, un conducteur a été testé positif et a eu un retrait pour une durée de 15 jours également en plus d’une interdiction de conduire de 12 heures (même un vélo ou un cheval).

5.300 € de taxes impayées En matière de taxes, le service public Wallonie – contrôle taxes – a contrôlé 110 véhicules. Le montant total des taxes impayées auprès de 14 conducteurs s’élevait à plus de 5300 euros dont 2600 ont été payés directement sur place par carte bancaire.