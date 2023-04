Des plantes dans le parc à Beauraing

Pour rien au monde, certains Beaurinois n’auraient manqué la bourse aux plantes portée par les membres du conseil consultatif communal. Le rendez-vous est désormais un incontournable dont le principe plaît. On vient avec ses plantes surnuméraires et on retourne avec d’autres plantes. Avec cette initiative, le gaspillage est naturellement évité. Pour les novices, la bourse aux plantes est l’occasion de prendre un maximum de conseils avant de se lancer dans la grande aventure. Avec un peu de chance, il est possible également de repartir avec des plants offerts par des mordus de jardinage.

La bourse aux plantes de cette année a eu lieu dans un endroit symbolique : le parc Sainte-Marie. Le lieu a été touché de plein fouet par la tornade. Les vents violents ont fait des dégâts dans la végétation. Aujourd’hui, l’endroit est au centre de replantation.