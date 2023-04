Namur : Saint-Ignace estdevenue Saint-Loup

Namur est devenue, au fil des siècles, une cité vouée à l’enseignement. L’athénée royal François Bovesse était d’abord un collège jésuite. Église et collège constituent, à l’origine, un ensemble architectural bâti entre 1621 et 1645 par l’architecte Pieter Huyssens, frère de la Compagnie de Jésus, ils constituent une traduction fidèle des préceptes de la Réforme catholique ou Contre-réforme du XVIe engagée par le Concile de Trente. Pour comprendre la genèse de cette histoire, remontons en 1610 et l’arrivée à Namur des Jésuites. Ils y reprennent un collège qu’ils agrandissent puis ils construisent une église vouée à Saint-Ignace. Ignace de Loyola est un prêtre théologien basque espagnol, l’un des fondateurs et premier supérieur général de la Compagnie de Jésus. Mais les moyens financiers manquent les travaux s’étalent pendant 24 ans avant que l’évêque de Namur, Englebert Dubois consacre l’édifice en 1645. La décoration et l’ameublement ne s’achèvent que 30 ans après la fin de la construction du gros œuvre. En effet, l’autel latéral dédié à saint Ignace n’est achevé qu’en 1677.

Qu’à cela ne tienne, les deux institutions, l’église Saint-Ignace et le collège qui en dépend formeront des jeunes et guideront les fidèles pendant 50 ans. En 1773, le pape Clément XIV supprime la Compagnie de Jésus. Les jésuites quittent leur collège et église. Comme l’ancienne église Saint-Loup, voisine de Saint-Jean-Baptiste, étaient en ruines, les autorités de la ville donnent au curé et paroissiens l’usage de l’église Saint-Ignace.

4 ans plus tard, l’église devient paroissiale et s’appelle Saint-Loup. Saint-Loup était évêque de la ville française de Troyes et y est mort en 479. Plusieurs toiles de Jacques Nicolaï, peintre du 17ème siècle disciple de Rubens, sont acquises par les chanoines du chapitre Saint-Aubain pour leur cathédrale. En 1809, alors que l’église a traversé sans encombre les troubles de la Révolution française, de nouveaux tableaux remplacent les toiles de Nicolaï emportées à la cathédrale Saint-Aubain.

Enfin, clin d’œil littéraire, dans sa biographie de Baudelaire, l’auteur français Jean Teulé évoque le voyage du poète français à Namur. Le 15 mars 1866, alors en plein cycle de conférences, Baudelaire visite l’église Saint-Loup avec son ami Félicien Rops. Il sera victime d’un malaise syphilitique sur les marches de l’édifice.