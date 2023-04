Le petit joyau rural du Condroz

L’entité d’Ohey jouit d’une histoire, d’un patrimoine bâti et d’un cadre de vie particulièrement séduisant. C’est à Haillot, village de l’entité à quelques kilomètres d’Ohey qu’on trouve les plus vieilles traces d’occupation humaine. Lors de fouilles préventives, les archéologues trouvent un monolithe identifié comme un menhir, la Pierre du Diable. Ce patronyme est donné à plusieurs monolithe. On en parle également en région jamboise pour explique l’origine de la Ville de Namur. Celle de Haillot daterait de deux à trois mille ans avant Jésus Christ Du matériel archéologique intéressant a été trouvé dans ses environs. Grâce à la population et au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune, le menhir se trouve à nouveau érigé à son endroit d’origine. Mais, Ohey est également riche en vestiges gallo-romains.

Au Moyen Âge, la Guerre de la Vache fait rage entre 1275 et 1280 dans le Condroz. À l’origine, elle s’est déroulée entre Jallet (seigneurie de Goesnes) dont était originaire le voleur de la vache, Ciney (endroit où elle fut volée) et Andenne (endroit où elle fut retrouvée), et mit à feu et à sang une soixantaine de villages du Condroz, faisant environ 15 000 morts.