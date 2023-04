Première édition de la «Healthcare Week Luxembourg»: un rendez-vous majeur, aussi pour le secteur de la santé belge

Organisé à l’initiative de la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL), en partenariat avec l’agence événementielle Quinze Mai (QM), cet événement transfrontalier sera dédié aux échanges et aux actions à mener pour renforcer le système de santé luxembourgeois. Les organisateurs attendent des milliers de participants et y voient un énorme potentiel pour développer les relations nationales et transfrontalières, surtout que la Belgique et le Luxembourg viennent de signer un accord de coopération pour leurs systèmes de santé. La «Healthcare Week Luxembourg» promet d’être un événement marquant pour le monde de la santé.

Le secteur de la santé du Luxembourg est très spécifique, il compte parmi ses patients et son personnel de très nombreux frontaliers et expatriés et brasse de multiples nationalités. Cette situation met le secteur face à des défis à la fois culturels, sociaux, économiques et politiques, tant sur le plan national que transfrontalier.