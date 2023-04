La cité universitaire de Louvain-la-Neuve aura bientôt sa nouvelle librairie indépendante

Depuis la fermeture et la faillite du Furet du Nord à Louvain-la-Neuve en avril 2022, la cité universitaire du Brabant wallon est dépourvue de librairie. C’est une nouvelle qui fera dès lors du bien aux amoureux de littérature…

En août prochain, une nouvelle librairie indépendante et généraliste ouvrira ses portes, renseigne la RTBF. Ce nouveau lieu s’installera au rez-de-chaussée des Halles universitaires, non loin de la gare de Louvain-la-Neuve et de l’Esplanade. Un espace qui, depuis la fermeture du Furet du Nord, avait été réservé par l’université pour anticiper l’installation d’une librairie comme celle-ci. C’est désormais chose faite.