Les vacances en famille à Lanzarote tournent au cauchemar: «Je n’ai jamais vécu une telle expérience, j’ai peur de louer à nouveau une villa»

Néanmoins, la famille craignait de devoir attendre encore quelque temps avant que la piscine ne chauffe réellement, et a donc réservé un hôtel et dépensé 770 euros. « Je me suis dit : à quoi ça sert de rester ici ? Nous avions payé plus de 1.000 euros et nous ne pouvions pas utiliser ce qui était annoncé », déplore-t-elle. « Je n’ai jamais vécu une telle expérience, j’ai peur de louer à nouveau une villa. »