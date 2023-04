Les cours du soir de l’EAFC Dinant organisent leur marché artisanal ce mercredi

L’EAFC Dinant (cours du soir, au chemin d’Herbuchenne 1, 5500 Dinant) organise un marché artisanal ce mercredi 26 avril de 14h à 19h.

Les visiteurs pourront découvrir à cette occasion les formations proposées et rencontrer les professeurs et leurs étudiants. Plusieurs démonstrations et expositions seront présentées lors de cet après-midi.