Travaux sur l’autoroute A420/A54 entre Gosselies et Petit-Roeulx: l’échangeur 21 est toujours fermé jusqu’à mercredi

Jusqu’à ce mercredi en soirée, les automobilistes ne peuvent plus emprunter directement l’E420/A54 en direction de Nivelles, via l’échangeur numéro 21 « Luttre/ Les Bon Villers »

de videos

Les revêtements de l’autoroute sont réhabilités (2 voies et bande d’arrêt d’urgence) ainsi que les bretelles d’accès et de sortie. Neuf ponts inférieurs sont refaits (réfection étanchéité, trottoirs, glissières et équipements…). Huit ponts supérieurs sont sécurisés (sondage généralisé au marteau, décapage / ragréage des bétons dégradés) ; L’aire de Fromiée est réhabilitée ; Et enfin, de nouveaux équipements de sécurité sont installés (dispositifs métalliques en berme latérale et séparateur en béton en berme centrale) ainsi que de nouveaux dispositifs d’évacuation d’eau.