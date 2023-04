Terrible nouvelle pour le célèbre journaliste sportif: il va devoir être amputé d’une jambe, «c’est une question de survie»

Une semaine après avoir annoncé qu’il devait mettre sa carrière en pause en raison d’une rechute de son cancer du genou droit, le célèbre commentateur sportif de France Télévisions Matthieu Lartot a annoncé qu’il allait devoir être amputé de la jambe droite à nos confrères de Midi-Olympique.

« C’est une question de survie », a-t-il expliqué. « Certaines cellules que l’on avait irradiées n’ont pas disparu et un sarcome trois fois plus gros que le premier est apparu. […] Le danger, c’est que ça se dissémine dans d’autres parties du corps… […] Des douleurs, j’en ai toute ma vie au niveau de la jambe mais je m’y suis habitué. Sauf que là, elles sont devenues insupportables… […] Je me suis dit que quelque chose clochait mais j’ai serré les dents : je voulais terminer le Tournoi. »