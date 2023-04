Philip en a marre et durcit le ton: «Je suis au taquet avec mon seau d’eau à la main, dès que quelqu’un ouvre sa braguette, je débarque»

Philip en a marre. La semaine dernière, il a donc décidé de s’afficher dans les médias du groupe Mediahuis. Car cela fait des années qu’il est confronté au même problème. Lui qui habite à Saint-Trond, à deux pas du stade du STVV, découvre chaque semaine que des dizaines de supporters font leurs besoins… contre la haie de sa maison. « Et certains rentrent même dans mon jardin », regrette-t-il.

Hier dimanche, à l’occasion du dernier match de Jupiler Pro League de la saison, il avait donc préparé son coup et était monté sur son escabelle, panneau à la main… et seau d’eau dans l’autre. Le moindre fan de foot qui osait s’approcher de sa haie risquait de se retrouver arroser. « Je suis au taquet avec mon seau d’eau à la main, et dès que quelqu’un ouvre sa braguette, je débarque ».