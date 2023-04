La défense de Salah Abdeslam demande la récusation d’un juré du procès des attentats de Bruxelles suite à une question jugée problématique par Me Delphine Paci

La pénaliste conteste le terme de « cellule opérationnelle » utilisé par le juré, dans une question adressée aux témoins spécialistes des renseignements qui sont interrogés depuis le début de l’audience ce lundi.

« Le 15 mars, on découvre la planque de la rue du Dries, la présence de Mohamed Belkaïd, d’Abdeslam et d’Ayari. On découvre alors une cellule opérationnelle. Qu’elle est alors l’état d’esprit ? », demandait le 17e juré aux services de renseignements. Or Salah Abdeslam et Sofien Ayari contestent avoir fait partie de la cellule terroriste de Bruxelles, responsable du double attentat du 22 mars 2016.