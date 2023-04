Arnaud Bodart top, Renaud Emond flop: voici les bulletins des joueurs du Standard sur la phase classique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avant d’entamer les Playoffs, la rédaction et l’ensemble des journalistes qui couvrent chaque semaine les matches du Standard, Anderlecht, Charleroi, l’Union et Seraing ont rassemblé leurs cotes pour établir les grands bulletins de la phase classique. Attention : ces cotations (de 0 à 10) sont avant-tout le reflet d’analyses et de ressentis personnels de la part de nos journalistes et ne doivent en aucun cas être perçues comme l’expression d’une réalité absolue.

Au Standard, nombreux sont les joueurs à avoir donné satisfaction, voire mieux, sous la houlette d’un Ronny Deila qui, s’il devait être coté chaque week-end, serait certainement notre Standardman de la phase classique. Mais sur le terrain, c’est bien Arnaud Bodart qui fut le plus constant avec une note moyenne de 6,1/10.