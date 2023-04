Les baptêmes de piste à Francorchamps se feront à présent en Renault Alpine

« Retrouvailles pour deux légendes du sport automobile : le Circuit de Spa-Francorchamps choisit Alpine pour ses baptêmes. » C’est le titre du communiqué de presse du circuit, diffusé ce lundi 24 avril. Le circuit accueille désormais cinq Alpine A110, qui assureront les quelque 1.000 baptêmes annuels de piste pour les quatre prochaines années.

Lire aussi J-100 avant le GP de Belgique: «En Belgique, tout le monde veut garder ce Grand Prix» Amaury Bertholomé, CEO du Circuit de Spa-Francorchamps : « C’est une association forte et symbolique que celle du Circuit de Spa-Francorchamps et d’Alpine. À la fois parce qu’Alpine se veut une marque mythique qui (re)produit de vraies voitures de sport, engagée en Formule 1 et qui poursuit le développement de son hypercar pour concourir pour le titre du FIA WEC en 2024, mais également parce que nous avons déjà travaillé avec plaisir par le passé avec Renault Group lorsque nos baptêmes étaient brillamment assurés par des Mégane RS. »

Un niveau de performance exceptionnel Les baptêmes de piste représentent une occasion unique de découvrir le circuit de l’intérieur comme passager d’une voiture de course placée dans les mains expertes d’un pilote professionnel. Amaury Bertholomé : « Le choix d’Alpine s’est fait au terme d’un processus de sélection, où l’A110 a démontré un niveau de performance exceptionnel et une agilité hors pair sur ce tracé ô combien exigeant dans le cadre de nos activités de baptêmes de piste. Il nous fallait naturellement dénicher de vraies voitures sportives, à la fois ultra-performantes, mais aussi fiables et sûres sur le long terme. Avec les Alpine A110, nos pilotes “ maison ” ont trouvé un outil de travail de choix et un véhicule de sport qui procure joie et émotion aux passagers. »

« Une très belle vitrine » Martin Domise, directeur général de Renault Belgique Luxembourg et patron d’Alpine, souligne aussi ce partenariat de valeur : « Nous sommes particulièrement fiers de cette association avec le Circuit de Spa-Francorchamps. C’est une très belle vitrine pour notre marque que d’être choisi par un circuit aussi mythique et cela démontre une nouvelle fois toutes les qualités sportives intrinsèques de notre A110. Nous ne voulions absolument pas rater cette opportunité, car notre marque fait plus que jamais rêver les passionnés, qui ne peuvent que constater qu’Alpine n’a rien perdu de sa superbe, bien au contraire. » Lire aussi Un texte historique sur l’hydrogène comme source d’énergie signé à Francorchamps: «Nous sommes à un moment charnière» L’utilisation des cinq A110 (trois bleues et deux grises) s’étalera sur 4 années, un laps de temps au cours duquel ces voitures assureront plus de 4.000 baptêmes (soit 1.000 par an), soit, a minima, 8.000 tours de piste et 56.000 km de pur plaisir. L’A110 en bref > Puissance de 252 chevaux ; > 0 à 100 km/h en 4,5 secondes ; > 320 Nm de couple de 2.000 à 4.800 tr/min ; > Châssis « Alpine », suspensions avant et arrière à double triangulation ; > Masse à vide en ordre de marche de 1.102 – 1.140 kg ; > Système de freinage haute performance, disques ventilés avec étrier Brembo® (diamètre AV/AR 320 mm) ; > Jantes Serac de 18 pouces ;