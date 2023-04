D2 | Lahaye (Binche) revient sur son match fou à l’URLC et évoque la suite (VIDÉOS): «Tant que je sais m’entraîner correctement, je continuerai»

Grand bonhomme du derby pour avoir maintenu Binche dans le match grâce à de nombreux arrêts, Damien Lahaye restait cependant mitigé au moment de faire son autocritique du match, mécontent du premier but encaissé sur coup franc, des œuvres de Zenadji. « Si je suis content de ma prestation ? En deuxième mi-temps, oui, en première, non. Sur coup franc, j’apprends justement à mes gamins de ne pas anticiper. Et sur une phase, j’ai fait tout ce qu’il ne fallait pas faire. Je me suis mal placé, j’ai anticipé le coup franc et au final, je ne la prends pas. Le ballon est de mon côté, normalement, il ne doit pas la mettre. Mais voilà, ça arrive… » de videos « Force de caractère » Mais l’ancien gardien des Zèbres s’est plus que bien rattrapé ensuite : « En deuxième mi-temps, j’ai fait deux ou trois arrêts importants mais je suis là pour ça. C’est vrai que la dernière au sol (NDLR : sur une frappe de Ba) est plus compliquée », poursuivait-il, s’efforçant de ne pas se tirer la couverture à lui. « Mais surtout, je pense que tout le monde a eu la force de caractère pour revenir, on n’a rien lâché encore une fois. Ça nous caractérise bien, cette mentalité. Et on apprend aussi de nos expériences du passé. Ainsi, on n’a pas fait les mêmes erreurs que contre Tubize chez nous, où on revient deux fois au score et au final, on essaie de mettre le troisième et c’est nous qui nous faisons avoir. Ici, sur le grand terrain du Tivoli, c’était plus compliqué pour nous mais on prend un point face à une équipe qui, il ne faut pas se le cacher, est supérieure à nous. »

Damien Lahaye évoquait aussi la réussite actuelle des Lions. « L'URLC a raté pas mal de grosses occasions en contre, en faisant des mauvais choix, et tant mieux pour nous. Puis 'Loulou' (NDLR : Quentin Louagé) nous a mis un goal à la Ronaldo alors que, peut-être, il aurait pu prendre une deuxième jaune et concéder un penalty avant ça. Ça tourne en notre faveur, tant mieux. Si on n'était pas dans une bonne passe, peut-être qu'on encaisse et qu'on ne revient pas. Que Loulou prend rouge et ne marque pas. Quand ça tourne pour nous, il faut pouvoir en profiter. »

« Finir à fond »

Et c'est là-dessus que les Binchois devront s'appuyer pour terminer en beauté une saison qui est d'ores et déjà réussie : « Les trois derniers matches, on devra les jouer avec la même volonté. Ce seront trois top-matches contre les équipes de tête, on n'a rien à perdre. Comme des enfants, on devra être sur le terrain pour s'amuser, mais avec sérieux. Comme on l'a fait ce samedi. On est bien classé pour une équipe montante : huitième et premier de la troisième tranche. On joue libéré, on est sauvé et c'était l'objectif premier. Quand tu vois tous les joueurs qui ont resigné, à savoir la plupart des titulaires, ça veut dire qu'on est bien tous ensemble. Maintenant, il faut jouer les trois derniers matches pour les gagner. Par respect pour nous-mêmes, pour le club et les supporters. On va jouer le coup à fond. »