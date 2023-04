Grosse frayeur pour Amandine Pellissard: «On dirait que je fais une fausse couche» Révélée dans l’émission de TF1 « Familles nombreuses : la vie en XXL », la maman enceinte de son 9e enfant est passée par les urgences, ce dimanche.

Vive inquiétude ce dimanche pour les Pellissard. Alors qu’ils attendent leur 9e enfant, Amandine et Alexandre ont fini le week-end aux urgences. Craignant de perdre leur bébé en raison de saignements abondants, le couple, qui s’épanouit désormais dans le porno après avoir participé à l’émission « Famille nombreuse : la vie en XXL » (TF1), s’est précipité à l’hôpital pour une prise de sang et une analyse d’urine. Après plusieurs heures d’attente, le verdict est tombé et… heureusement pour eux, ce n’était qu’une fausse alerte.

« Petit bébé, il va tout bien », a fait savoir la maman enceinte de deux mois, soulagée. « En fait j’étais en apnée. Mais rien, pas de décollement de placenta rien à signaler, on comprend pas d’où c’est venu, si ça se reproduit faudra consulter mais le petit bébé va bien, il a bien grandi il fait 5 cm là.

« Franchement on respire là », poursuit Amandine, comblée de bonheur d’avoir pu entendre le petit cœur de son bébé alors qu’elle était persuadée d’être en train de le perdre. « J’aurais perdu deux trois gouttes de sang je ne me serais pas inquiétée comme ça mais là, c’était vraiment massif spontané, et vraiment d’un coup », a-t-elle déclaré. « Ça me coulait le long les jambes, direct j’ai dit à Alex : on dirait que je fais une fausse couche. »

La jeune femme a finalement pu rentrer chez elle avec pour mot d’ordre : pas de stress et du repos.