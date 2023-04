«Je n’allais pas parler de cul, non plus…»: les révélations de Michel après les accusations de Nathalie sur leur histoire dans «Mariés au premier regard», «une divergence d’opinion d’ordre privé»

Nathalie et Michel, c’est terminé, mais cela n’a jamais commencé. La Marchoise est revenue sur son aventure dans « Mariés au premier regard » en disant que Michel avait « tenu des propos » qu’elle ne pouvait « pas accepter et ça n’a pas été filmé ». « C’est sa parole contre la mienne ! », nous disait-elle.

Vous êtes une chiffe molle ? Nathalie vous reproche de ne pas savoir vous affirmer…

Je n’avais franchement pas envie d’être le patron comme sur un chantier avec des hommes. J’avais envie de laisser la chance à la relation de se construire. Je n’ai jamais rencontré ce genre de caractère.

Au rayon des reproches, on continue : vous n’avez pas d’autre conversation que le VTT…

Il ne faut pas exagérer. Dans sa tête, elle n’avait plus envie d’aller plus loin. Je la saoulais et tout l’ennuyait. Si la personne en face de vous, ne s’ouvre pas, vous avez beau tout faire… Elle était réfractaire à tout, je n’avais plus envie de faire d’efforts et d’aller vers elle. C’est terminé.

Vous n’avez parlé que de sport à table avec l’équipe ?

Ça les intéressait. Je n’allais pas parler de cul, non plus… La journaliste aimait les randonnées, etc.

La page est tournée ?

On peut m’offrir la lune, je ne reviens pas en arrière. Je suis impatient que le divorce soit officialisé.