Trois incendies dans une petite école à Chimay: Allisson est-elle une pyromane… ou une héroïne?

En l’espace de quelques semaines, fin 2021, trois incendies se déclenchant au rez-de-chaussée d’une petite école installée à Baileux, dans l’entité de Chimay. Et, à chaque fois, c’est Allisson, une toute jeune femme de charge qui est en première ligne et qui éteint les feux avant d’alerter les pompiers.

Elle avait même eu droit aux honneurs de nos colonnes, en tout cas au lendemain de sa première « intervention », en octobre 2021 : « Les secours ont dit que si je n’avais pas été là, toute l’école aurait sans doute brûlé », confiait-elle à l’époque, « alors que je ne sais même pas me servir d’un extincteur », poursuivait la jeune femme.

Hé bien, un an et demi plus tard, Allisson est appelée devant la barre du tribunal, pour répondre, justement de préventions liées à ces incendies.