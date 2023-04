Crise de l’accueil: l’action menée à côté du siège du CD&V n’impressionne pas son président

« Qu’espèrent-ils atteindre avec ce genre d’action ? Entrer dans des bâtiments, les occuper, parfois même entamer une grève de la faim pour forcer une régularisation individuelle ou collective : aucune de ces méthodes ne constitue une base acceptable pour un dialogue constructif ou une solution. Je dirais même plus : c’est du pur chantage auquel nous ne répondrons jamais », a indiqué lundi Sammy Mahdi.

Des personnes sans-papiers soutenues par le collectif citoyen « Stop crise de l’accueil » occupent depuis plusieurs jours un bâtiment situé au numéro 91 de la rue de la Loi, à côté du siège des sociaux-chrétiens flamands, le parti de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, Nicole de Moor.

Ce dernier a rappelé que le nombre de places d’accueil disponibles en Belgique est à un niveau historiquement haut et que la secrétaire d’Etat a pris des mesures afin de parvenir à un système de migration plus juste et contrôlé.