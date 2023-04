Ford penserait à élargir le label Raptor

Dès que Ford écrit « Raptor » sur un truc, ça s’arrache comme des petits pains. Pour rappel, les Raptor sont donc des versions extrêmes des modèles cités en intro. Pour le F-150 et Bronco, on parle de plus de 400 ch, 292 ch pour le Ranger, et des adaptations conséquentes des trains roulant, notamment des suspensions issues des compétitions « Baja ». Bref, c’est du lourd. Et à en croire la rumeur, Ford se sentirait inspirée par des modèles à la croisée des chemins, comme la Porsche 911 Dakar.

Mustang Raptor ?

Précisons immédiatement que les images qui illustrent ces lignes ne viennent pas de Ford, mais d’un designer indépendant comme on en trouve beaucoup sur Internet. Le fait est que oui, c’est bien avec la Mustang que Ford envisagerait d’élargir son offre Raptor. Et quand on mélange ce qu’on sait de ce label, et l’image de la Mustang, voilà ce que ça donne. Si Porsche le fait, pourquoi pas Ford ?