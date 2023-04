Cupra Tavascan : sur les routes début 2024

Il mesure 4,64 m de long, repose sur la désormais bien connue plateforme MEB du groupe Volkswagen (VW ID.4, Skoda Enyaq iV, etc.), et outre le fait d’être 100% électrique, il est le troisième modèle « maison » de Cupra après le Formentor et la Born. Comprenez que lui non plus n’est pas un dérivé de modèle Seat. Son atout majeur ? Un look d’enfer. Cette version définitive est restée très fidèle au design du concept, avec des formes très agressives et sportives qui semblent être pleines de promesses. Mais pour nous, la pièce de résistance est l’habitacle. Ces formes organiques semblent être sorties du même esprit que celui qui a imaginé la créature des films Alien. On adore !

Une batterie, deux puissances

Cupra annonce que tous les Tavascan utiliseront la même batterie de 77 kWh. La marque proposera en revanche 2 configurations mécaniques : moteur unique à l’arrière de 286 ch, ou deux moteurs qui répartiront 340 ch sur les quatre roues. Cette dernière configuration abattra le 0-100 km/h en 5,6 secondes. Côté autonomie, la version de base revendique 550 km, la version la plus puissante se contente de 420 km. Le Cupra Tavascan acceptera les recharges rapides jusqu’à 135 kW, pour passer de 10 à 80% en 35 minutes. Reste à savoir si le modèle tiendra la promesse de sportivité au volant revendiquée par la marque. Autant le Formentor thermique est à la hauteur de cette promesse, autant la Born électrique a quelque peu déçu. Verdict (et tarifs) dans quelques mois.