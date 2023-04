Inquiétude au Real Madrid: Karim Benzema blessé et forfait à deux semaines de la demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City!

L’inquiétude monte autour de Karim Benzema au Real Madrid. Touché après avoir reçu un coup ce samedi, lors de la victoire des Madrilènes au Celta Vigo, le Ballon d’Or est forfait pour la réception de Gérone mardi. C’est Carlo Ancelotti qui l’a confirmé ce lundi en conférence de presse.

de videos

« Benzema et Camavinga ont reçu un coup et ne seront pas là. S’il se remet du coup, Benzema jouera samedi (contre Almeria). Il est trop important pour nous », a déclaré Ancelotti, alors que le Real Madrid affrontera Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions dans deux semaines. « Si la demi-finale de la Ligue des champions était demain, ils n’y seraient pas non plus », a ensuite ajouté l’entraîneur madrilène.