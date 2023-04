Il faut désormais prendre rendez-vous en ligne pour retirer des documents à l’administration de Verviers

Le système actuel est assez simple, on voit en ligne quand il est possible d’avoir rendez-vous, on sélectionne l’heure, une confirmation arrive sur sa boîte mail. Ne reste plus qu’à se pointer à l’administration le jour en question avec sa confirmation pour la scanner à l’entrée. On peut soit imprimer le document ou le garder sur son smartphone. Si on oublie sa confirmation, il suffit d’écrire sa date de naissance à l’entrée et le système se souvient de nous. Si par malheur, on n’a pas d’internet ou la technologie suffisante, il est toujours possible de sonner et de prendre rendez-vous. En cas de problème, il reste une personne à l’accueil qui peut tout à fait donner un coup de main.

