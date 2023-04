Le coin du tacticien | Pascal Croughs vante le dépassement de fonction: «Beaucoup de joueurs ne prennent aucun risque»

Cette semaine, Pascal Croughs aborde ce que les Français appellent « le dépassement de fonction ». « Lors d’un colloque auquel j’ai assisté il y a peu, on nous a parlé de cette expression qui qualifie la prestation d’un joueur qui va sortir des a priori autour de son poste. Ça concerne surtout les quatre défenseurs et le milieu défensif », explique notre consultant. « On a des blocs défensifs de plus en plus bas et de plus en plus serrés, c’est donc souvent difficile de trouver la faille. Le fait qu’un de ces cinq joueurs défensifs sorte de sa zone, élimine un homme et gagne du terrain permet de créer le surnombre et donc, des occasions. Il y a des joueurs qui le font très bien, Josko Gvardiol durant le dernier Mondial, par exemple. Évidemment pour faire ça, il faut de la qualité, mais surtout, il faut oser. »

Même si on a des joueurs comme Amadou Onana qui vont dans ce sens, les clubs formateurs belges doivent davantage travailler ça. « Évidemment, on a des joueurs et des clubs qui travaillent ça, mais on a tendance à être trop « secure ». Beaucoup de joueurs ne prennent aucun risque et jouent trop latéralement ou en retrait. C’est sûr qu’il faut trouver un juste milieu. Personnellement, j’aime bien le principe qui dit que chacun de ces cinq joueurs peut sortir trois fois par matchs. Ça permet à l’équipe d’avoir près de 15 possibilités et l’une d’entre elles, au moins, mènera à une belle occasion de but, c’est certain », explique notre guide.