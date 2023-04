«LOL: Qui rit, sort!»: Amazon répond aux critiques de Blanche Gardin

Gracieusement invitée à rejoindre le casting de la quatrième saison de « LOL : Qui rit, sort ! » sur Prime Video, Blanche Gardin a préféré publier une lettre ouverte au vitriol pour dire tout le bien qu’elle pense du streaming, et plus précisément du géant de l’e-commerce. « Je serais gênée d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail, même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins. Et encore, seulement si je gagne », a-t-elle ainsi balancé, avant de dresser une liste de toutes les choses imputables à Amazon, qu’elle accuse entre autres d’être « une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France. »

« La déclaration de Mme Blanche Gardin publiée sur les réseaux sociaux contient des commentaires faux et inexacts », s’est défendu un porte-parole d’Amazon, avant de vanter la contribution de l’entreprise au « dynamisme des territoires » de l’Hexagone. « Nous payons notre juste part d’impôts, qui s’est élevée à 1 milliard d’euros en 2021. » Et de rappeler dans ce communiqué que la société figure « dans le top 100 des entreprises françaises les plus contributives fiscalement. »