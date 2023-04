Le recteur de l’UMons élu meilleur scientifique belge en sciences des matériaux!

Pour la deuxième édition de son classement des meilleurs scientifiques en sciences des matériaux, la plateforme Research.com a une fois de plus référencé les principaux chercheurs dans ce domaine. Ce classement a été publié sur base des valeurs d’h-index (indicateur d’impact des publications d’un chercheur), des récentes publications et des citations des chercheurs classés.

Le recteur de l’UMons, le professeur Philippe Dubois, occupe quant à lui la première position du classement national. « C’est une très belle reconnaissance pour notre université, et même une belle confirmation », annonce l’UMons.

Plus précisément, cette liste a été créée à partir d’une analyse détaillée de 166.880 scientifiques. Pour le domaine des sciences des matériaux, plus de 17.130 scientifiques ont été analysés. Les meilleurs scientifiques ont ensuite été classés en fonction de leur pays d’origine et de recherche. Pour la Belgique, 114 chercheurs ont été classés.