Chris Pratt, Vin Diesel, Zoe Saldana: les stars des «Gardiens de la galaxie» ont envahi l’Avengers Campus de Disneyland Paris (photos)

A moins de deux semaines de la sortie en salles, le 3 mai, des « Gardiens de la galaxie 3 » (qui, au passage, est un des meilleurs Marvel de ces dernières années), le casting du film a atterri samedi en plein cœur de l’Avengers Campus, la nouvelle zone de Disneyland Paris entièrement dédiée aux super-héros, pour l’avant-première européenne du film. Toute l’équipe a ainsi pris la pose à côté du Quinjet (le vaisseau des Avengers) qui trône au-dessus des différentes attractions Marvel.

« C’est vraiment cool, c’est génial », s’est exclamé Chris Pratt, alias Star-Lord, en s’adressant à la foule amassée dans le parc. « C’est surréaliste et fantastique que vous soyez des milliers ici. » Après un petit bain de foule, où ils ont signé des autographes, les acteurs se sont rendus à la projection du film… non sans avoir d’abord rencontré les comédiens qui jouent leur rôle dans divers shows à Disneyland Paris. De quoi presque voir double ! Vin Diesel a même pu prendre un selfie avec le « vrai » Groot qui arpente d’ordinaire les allées de l’Avengers Campus. Chris Pratt et Zoe Saldana ont également rencontré des enfants dans le cadre d’une opération Make-a-Wish. La soirée s’est ensuite achevée avec un spectacle de drones à la gloire des Gardiens de la galaxie. L’occasion d’avoir définitivement les yeux dans les étoiles.