Recrut’info: la première séance d’informations qui réunit tous les services de police du Brabant wallon

Le 29 avril prochain, le centre de formation de Wavre ouvrira donc ses portes à tous ceux qui souhaitent rejoindre la police brabançonne : que ce soit des étudiants, des personnes en reconversion professionnelle, des collaborateurs qui souhaitent changer de zone de travail, tout le monde y est le bienvenu. Les intéressés pourront y rencontrer des policiers, mais également des agents administratifs, afin de découvrir tous les postes disponibles, tant sur le terrain que dans les bureaux. Les 10 zones de la police du Brabant wallon (Nivelles-Genappe, Wavre, Braine-l’Alleud, Orne-Thyle, Waterloo, La Mazerine, Ardennes brabançonnes, Brabant wallon Est, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Ouest Brabant wallon), présenteront leurs diverses offres d’emploi et les évolutions de carrière possibles.

Certains services de la Police Fédérale seront également présentés lors de cette journée : cavalerie, police des chemins de fer, police de la route, centre d’information et de communication… L’objectif étant vraiment de réunir un maximum de renseignement en un seul et même endroit. Et évidemment, le service de recrutement présentera également les différentes procédures à suivre et les tests à passer afin de rejoindre les équipes. Trois académies de police du pays seront également représentées, pour compléter l’offre d’informations sur le recrutement.