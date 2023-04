À Tubize, une équipe de pom-pom girls cherche de nouvelles recrues

The Wild Team, c’est une équipe de cheerleaders composée d’environ 10 danseuses, qui supportent très fidèlement les matchs à domicile de la D1 LFH de handball de Tubize. Mais c’est également un groupe en constante évolution, qui, en plus des matchs tout au long de l’année, anime aussi des événements ponctuels dans la région.

The Wild Team et les joueurs de la D1 LFH de Tubize. - D.R.

Devenir une Wildie

Le dimanche 21 mai auront lieu les auditions pour la saison 2023-2024. Elles sont ouvertes à toutes les jeunes filles (mais aussi aux garçons) de plus de 16 ans, qui possèdent de bonnes bases en danse, « et surtout, qui sont super motivées et prêtes à s’investir dans l’équipe et son évolution », précise Margaux, la coach.