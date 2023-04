Après un mois d’avril plus frisquet qu’à l’accoutumée, à quoi doit-on s’attendre pour le mois de mai? «Ce sera plus chaud que la normale... et orageux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le bilan définitif ne pourra être tiré que ce dimanche 30. Mais, la tendance est à un mois d’avril plus frisquet de d’habitude.

«Il a été un peu plus frais et pluvieux que la normale. L’ensoleillement a été moindre aussi. Nous sommes un peu en dessous des normes saisonnières. Les gens comparent avec les derniers printemps, mais ceux étaient beaucoup plus beaux que la moyenne », indique le prévisionniste Philippe Mievis.

Symptôme d’un mois plus tristounet, le seuil des 20 degrés n’a pas encore été atteint à plusieurs endroits de Belgique. « Nous avons eu de tels mois d’avril en 1992, 1997 et 2016. On se souvient qu’en 2016, il avait neigé sur le parcours de la course Liège-Bastogne-Liège », souligne Denis Collard, le Mr Météo de la RTBF.

À l’inverse, nous avions déjà eu à Uccle 20 degrés le 25 février, sans oublier la météo clémente du confinement de mars 2020.