Casa Valonia: pendant trois jours, la Wallonie et Bruxelles vont s’exporter à Madrid

Un événement cerclé en rouge dans l’agenda du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pierre-Yves Jeholet (MR) se rendra à Madrid durant ces trois jours. « Cette mission s’inscrit dans un contexte favorable aux relations diplomatiques entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Espagne », précise son cabinet.

Délégation générale à Madrid

Jugez plutôt. En février 2021, le ministre-président Jeholet et l’ambassadrice d’Espagne avaient émis le souhait d’amplifier la relation bilatérale entre l’Espagne et la Fédération. Les contacts entre Wallonie-Bruxelles International (WBI), l’instrument de la politique internationale de la Fédération et les autorités espagnoles se sont renforcés afin de consolider la coopération académique, scientifique, culturelle, économique et le tourisme.