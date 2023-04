Samsung, du vert et des parures: «La technologie peut coïncider avec des choix plus intelligents»

À l’occasion de la semaine du design (17 au 23 avril), Samsung a investi le Superstudio de la via Tortona de Milan pour ériger son stand découverte. Un stand dédié à la vision que se fait la marque sud-coréenne de la maison connectée : interaction entre les objets grâce à l’écosystème Bespoke, personnalisation des appareils (notamment les réfrigérateurs, parés pour l’occasion d’une collaboration exceptionnelle avec le magazine Toilet Paper) et, surtout, la part belle faite à la durabilité.

Ce n’est plus une nouveauté dans le secteur de la tech. Les constructeurs savent et admettent qu’ils ont un rôle à jouer face aux défis environnementaux qui se dressent devant nous. L’urgence n’est plus à démontrer, la prise de conscience est désormais de tous. Chez Samsung aussi. Géant parmi les leaders, l’entreprise a investi dans un département qui prend de plus en plus d’ampleur. En termes humains mais aussi de communication. Il suffit de se rapporter au stand milanais : alors que l’accent est mis sur le design, le constructeur insiste pour mettre en avant ses avancées « écologiques ».