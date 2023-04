«Des éoliennes modernes, plus grandes»: quatre éoliennes devraient sortir de terre sur les communes de Seneffe et Nivelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un avis à la population a récemment été lancé concernant la construction de quatre éoliennes à Nivelles et Seneffe. Situé entre le contournement Sud, le long du chemin de Fontaine Lévêque à Nivelles, et l’autoroute A54, ce projet prévoit « Des éoliennes modernes, plus grandes » commente Benoît Mat, en charge de ce projet avec son frère et associé, Pierre.