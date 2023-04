«C’est scandaleux ce qui s’est passé!»: victime d’une tentative de corruption, le club de la Jespo Comines-Warneton saisit la justice!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La rencontre de football entre la Jespo Comines-Warneton et Zillebeke a été arrêtée en deuxième mi-temps, alors que le score était de quatre buts partout. La partie avait été marquée par l’accumulation d’erreurs d’arbitrage. C’est d’ailleurs après avoir validé un but entaché d’un hors-jeu flagrant que l’arbitre a décidé de stopper la rencontre. Ce dernier a estimé ne plus se sentir en sécurité sur le terrain et est rentré en courant dans son vestiaire !