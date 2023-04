«Aloral», spectacle d’éloquence au Centre culturel d’Auderghem

Après 10 semaines de coaching, neuf étudiants de la Mediaschool Bruxelles partis de rien s’essayent au difficile exercice de l’éloquence. Le 26 avril, ils présenteront le fruit de leur travail au Centre culturel d’Auderghem dans « Aloral ».

Plus qu’un concours d’éloquence, ce spectacle est construit comme un show. « Nous brisons, volontairement, les codes d'un concours d'oralité, pour en faire un moment de spectacle inoubliable à destination d'un public âgé de 16 à 35 ans », expliquent France Carp (journaliste, consultante et autrice) et Pascal Laroche (présentateur Météo Mobilinfo RTBF et chroniqueur sur Vivacité). L'éloquence pour les Millennials et à la Génération Z !