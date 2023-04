Procès pour le meurtre de Fabrice à Ixelles: «Ma sœur était menacée par son compagnon», témoigne la sœur de Luciana

La sœur de Luciana Mbote a affirmé qu’elle ne savait alors pas encore que l’auteur de ces menaces était Fabrice Kayembe Makolo, avec qui sa sœur était en couple. Luciana, une femme de 33 ans, est accusée d’avoir volontairement tué son compagnon, Fabrice Kayembe Makolo, le 4 juin 2021 à Ixelles, à la suite d’une dispute. La victime est décédée après avoir été poignardée dans le cou.

«Ma sœur est quelqu’un qui sait ce qu’elle veut, qui est affirmée, mais elle manque aussi de confiance en elle. Elle est parfois naïve dans ses analyses et elle n’est pas toujours très rationnelle», a déclaré la sœur de l’accusée. Celle-ci a poursuivi en expliquant que sa sœur était en danger à cause de la victime. «J’ai appris, en décembre 2020, que ma sœur était menacée, que quelqu’un voulait la tuer», a-t-elle dit. «Elle était dans une situation dangereuse à cause d’un homme qu’elle fréquentait dans son travail et qui était sans-abri et toxicomane», a-t-elle poursuivi, précisant qu’elle avait appris par la suite qu’il s’agissait d’un homme avec qui sa sœur était en couple, soit Fabrice Kayembe Makolo. Selon elle, cet individu a proféré ensuite des menaces à l’encontre de la famille de Luciana, soit elle-même, sa sœur, et leur petit frère. «Ma sœur m’a dit qu’il l’avait menacée, lui disant qu’on serait en danger si elle le quittait».