Fraude électorale à Neufchâteau: les avocats de Dimitri Fourny plaident son acquittement

Par contre, Francine Bossicart, bien connue dans la commune, occupait le terrain et menait campagne pour lui. Selon les avocats de Monsieur Fourny, elle avait un intérêt : décrocher un poste d’échevine. La plupart des prévenus déclarent qu’elle dirigeait la manoeuvre. Passer dans les maisons de retraite était alors habituel chez les candidats à la course électorale, selon les conseils.

« Ils avaient tous confiance »

« Il n’y a rien ici qui permettait à ces gens, en contact avec Madame Francine Bossicart, de constater qu’il y avait un problème, ils avaient tous confiance », ajoute Me Maxime Chomé. Selon l’avocat, ces électeurs par procuration étaient des gens proches du cdH (désormais Les Engagés, NDLR) et de Dimitri Fourny.

Selon le ministère public et Me Mayence, conseil de la commune de Neufchâteau, Dimitri Fourny tirait les ficelles de cette fraude électorale. Le prévenu et ses avocats contestent. Un acquittement est plaidé pour l’ensemble des préventions. « Depuis sa première audition, il prétend que sa présence à la commune, le matin du scrutin, est purement fortuite. Il devait rencontrer les témoins de sa liste dans son cabinet d’avocats, mais ces gens se sont trompés de lieu de rendez-vous », insiste Me Chomé.

L’enquête, initiée par le parquet du Luxembourg, a mis en évidence l’existence d’une dizaine de procurations litigieuses au sein d’une maison de retraite, « Le Clos des Seigneurs ». Ces procurations avaient pour but d’attribuer des suffrages supplémentaires à la liste « Agir ensemble » du bourgmestre sortant Dimitri Fourny. Au final, cette liste décrochait la majorité absolue à 16 voix près.

Huit mois plus tard, un nouveau scrutin était organisé à Neufchâteau. Cette fois, la liste « Agir ensemble » perdait la majorité absolue et était renvoyée dans l’opposition.

L’ancien chef de file du cdH au parlement wallon, qui a quitté définitivement la politique au printemps 2021, a toujours nié avoir quelque chose à se reprocher.