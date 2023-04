Une fresque participative en soutien à Olivier Vandecasteele, détenu en Iran, réalisée à Bruxelles

Cette fresque participative sera réalisée le 25 avril 2023 à partir de 16 h, sur les panneaux de bois devant le bâtiment de la Bourse (côté piétonnier) par l’artiste Denis Meyers en soutien à Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge, arrêté à Téhéran en Iran le 24 février 2022.

Graffeur, graveur et peintre, Denis Meyers est connu pour ses fresques et pour ses stickers en forme de visage. Entre 2015 et 2016, il a réalisé la plus grande œuvre d’art urbain d’Europe, à Ixelles. Durant 18 mois, il s’est consacré à cette œuvre éphémère jusqu’à la démolition du bâtiment, en septembre 2016.