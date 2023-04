Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors qu’ils sont en train de commettre un vol dans une habitation de Messancy, deux malfrats sont pris sur le fait. Ils prennent la fuite et une voiture de police, banalisée, se met à leur poursuite. Il faudra l’aide d’un autre véhicule de police pour bloquer leur course folle. Une fois arrêté, un des voleurs admet avoir donné un coup de poing au policier avant de tenter à nouveau de s’enfuir.

Ils sont immédiatement arrêtés et doivent répondre de plusieurs délits : vol, délit de fuite, défaut de titre de séjour et agression sur policier. En plus de cela, leur mode opératoire de vol est bien connu dans la région de Messancy et d’Aubange. Ils feraient partie d’un réseau !