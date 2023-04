Dans les coulisses du Sporting de Charleroi: Nkuba à nouveau homme du match, Heymans finit la saison meilleur buteur des Zèbres

Le Sporting de Charleroi ne s’est pas qualifié pour les Europe Playoffs ce dimanche. Malgré une belle prestation contre Genk (2-2), la victoire du Cercle à Zulte a eu raison des espoirs carolos. Voici toutes les nouvelles en provenance du Mambourg en cette fin de parcours officiel.

Choix : par rapport à la sélection carolo de 19 joueurs, seul Patron n’était pas sur la feuille de match après avoir joué la veille en N1. Absent de la sélection, Lutte était présent pour accompagner le noyau lors de l’échauffement, sans figurer non plus dans les 18. De leur côté, Delavallée, Morioka, Bager et Hosseinzadeh sont restés sur le banc tout le match.